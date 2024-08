Incendi Roma, ancora fiamme in via di Monte Carnevale: chiesto l’intervento di Canadair

MeteoWeb

Ancora un incendio a Roma. Di nuovo fiamme in via di Monte Carnevale dopo i roghi avvenuti nella stessa zona nei giorni scorsi. A quanto si apprende dagli stessi Vigili del Fuoco, diverse squadre sono al lavoro sul posto per un incendio di sterpaglie ed è stato anche richiesto l’intervento di Canadair.

