Incendi Sardegna: oggi “solo” tre roghi gravi

Dopo l’emergenza della scorsa settimana, giornata relativamente tranquilla in Sardegna sul fronte degli incendi. Su 12 roghi divampati oggi nell’isola, solo tre hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e tutti sono stati prontamente fronteggiati anche con l’ausilio delle forze a terra. A Santa Giusta, nell’Oristanese, è intervenuto un elicottero “Super puma” decollato dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle 13.35.

Da segnalare anche un incendio boschivo scoppiato nell’agro di Ovodda, in provincia di Nuoro, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle 18.30.

Incendio boschivo anche a Olbia, dove è intervenuto un elicottero “Super puma” decollato dalla base di Alà dei Sardi. Qui le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

In mattinata sono state effettuate anche operazioni di bonifica per l’incendio boschivo di Calangianus, in Gallura, scoppiato nei giorni scorsi e ancora attivo. Lo spegnimento dei mezzi aerei è terminato alle 13.40.

