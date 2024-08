Incendi Sardegna, riparte un grosso rogo in Gallura: Canadair costretto all’ammaraggio | FOTO

MeteoWeb

Nella sera di ieri, giovedì 1 agosto, un vasto incendio è divampato nella località Riu Lu Fungone, nell’Alta Gallura, nel nord della Sardegna. Sembrava essere stato domato ma oggi ha ripreso a devastare i boschi del territorio comunale di Calangianus. Le operazioni di bonifica della zona sono andate avanti per diverse ore, ma probabilmente a causa delle alte temperature e del vento, le braci hanno ripreso ad ardere.

Sul posto sono operativi due Canadair, uno dei quali però è stato costretto ad ammarare sul Liscia, dove stava rifornendosi d’acqua, a causa di un problema. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione stradale.

L’Anas fa sapere che il traffico sulla strada statale 427 “della Gallura Centrale” è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza dal km 0,300 al km 3,000, proprio per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio.

