Incendi Sicilia, vasto rogo a Bagheria: “tenere le finestre chiuse” | FOTO

Incendio in contrada Monaco, prolungamento via Dante, a Bagheria, in provincia di Palermo. A segnalare le fiamme è stato un cittadino e sono state immediatamente attivate le autorità competenti, tra cui la Polizia municipale, il Centro operativo comunale (Coc), i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale. Sul posto ci sono già due pattuglie dei vigili urbani e i Vigili del Fuoco. Un sopralluogo lo stanno effettuando anche il sindaco e l’assessore alla Protezione Civile. Dal Comune arriva un appello ai cittadini a “prestare la massima attenzione, a tenere chiuse tutte le finestre e porre la massima attenzione”.

