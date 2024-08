Incendi Toscana, migliora la situazione del rogo a Massa e Cozzile

MeteoWeb

Migliora la situazione dell’incendio divampato alle 19 a Massa e Cozzile, nella zona di via Vacchereccia. Il massiccio impiego di squadre a terra coadiuvate dagli elicotteri ha rallentato il fronte del fuoco. Con il rientro dei mezzi aerei, si procederà adesso allo spegnimento degli ultimi focolai. Ad aiutare anche il fatto che il vento sia calato. Secondo una prima stima sarebbero 5 gli ettari di bosco bruciato. Per il momento il direttore operazioni dell’organizzazione regionale antincendi ha sospeso l’invio di ulteriori squadre in attesa dell’evolversi della situazione.

