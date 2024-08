Incendi USA, scena spettacolare in Wyoming: due tornado di fuoco si uniscono in uno solo | VIDEO

MeteoWeb

Cinque grandi incendi boschivi sono in atto nel Wyoming, stato occidentale degli USA, con molti incendi più piccoli ancora non contenuti al 100%. Ciò equivale a circa 110.000 ettari in fiamme. Uno degli incendi più gravi è l’House Draw Fire, in atto fuori la città di Clearmont. L’incendio è stato mappato l’ultima volta a 70.000 ettari.

Incredibili le immagini che mostrano due tornado di fuoco, noti anche come “fire tornado” o “fire-nado”, unirsi in un unico vortice tra le fiamme. Un tornado di fuoco è un vortice indotto da un incendio e spesso (almeno in parte) composto da fiamme o cenere. Questi iniziano con un mulinello di vento, spesso reso visibile dal fumo, e possono verificarsi quando un intenso calore e condizioni di vento turbolento si combinano per formare vortici d’aria. Questi vortici possono contrarsi in un vortice simile a un tornado che risucchia detriti e gas combustibili. Le immagini dell’unione tra i due vortici sono davvero spettacolari.

L’incendio ha superato l’Interstate-90 ed è facile capire perché. Quando si verifica un’attività di fuoco come questa, questi tornado di fuoco possono attraversare una corsia piena di braci ardenti che innescano facilmente nuovi incendi dall’altra parte.

