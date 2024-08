Roma: incendio al campo nomadi di Guidonia, il sindaco ordina la chiusura dell’area

MeteoWeb

“L’incendio divampato questa mattina nel campo nomadi abusivo presente nella circoscrizione di Albuccione ha riproposto, in tutta la sua drammaticità, l’urgenza di procedere in tempi strettissimi al suo superamento e all’immediata bonifica dell’area. I residenti, tra l’altro, in queste ore, sono costretti respirare i fumi tossici causati del rogo e a tenere chiuse le finestre per cercare di evitare la loro presenza all’interno delle loro abitazioni. In conseguenza di questi accadimenti, ho ritenuto indispensabile, in qualità di Sindaco quale massima Autorità sanitaria locale, di emanare una specifica Ordinanza, immediatamente efficace, con la quale dichiaro interdetta al passaggio e allo stazionamento di persone tutta l’area interessata dall’incendio”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo.

”La tragedia odierna è una ulteriore prova di un problema che deve essere affrontato da tutte le Istituzioni preposte. Nel pomeriggio scriverò al Prefetto per comunicare il tenore dell’Ordinanza e per richiedere l’aumento della presenza delle Forze dell’Ordine da questo momento al superamento dell’emergenza“.

