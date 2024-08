Incendio boschivo sulle Alpi Apuane, evacuazioni in quota

MeteoWeb

Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento Viareggio è intervenuta attorno alle ore 23:45 in via precauzionale a supporto di un gruppo di persone, 4 adulti e 3 bimbi, che si trovava in una casa del piccolo borghetto di Corogno, sulle Alpi Apuane, raggiungibile solo a piedi, dove è tuttora in corso un incendio boschivo. Percorso a piedi il sentiero 112 anello 6 foce del pallone, dopo un’ora di camminata, sono stati raggiunti e portati in sicurezza. L’intervento è stato congiunto con il personale Sast.

