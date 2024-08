Incendio in casa nel Pisano: morta una bambina

MeteoWeb

Tragedia a Santa Croce sull’Arno (Pisa): una bambina è morta a seguito di un incendio sviluppatosi questa mattina in uno stabile in via Turi. La piccola è stata trovata priva di sensi dai Vigili del Fuoco che l’hanno portata fuori, consegnandola ai sanitari. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: per tutto il tragitto verso l’ospedale, il personale del 118 ha tentato di rianimarla ma invano. La bambina è morta al suo arrivo all’ospedale di Empoli (Firenze).

I Vigili del Fuoco, intervenuti con più squadre, oltre alla bambina hanno portato fuori dall’abitazione altre cinque persone tra cui altri tre bimbi, una donna incinta e un altro adulto.

Sul posto anche i Carabinieri. Ancora da accertare le cause del rogo.

