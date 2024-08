Vasto incendio sui Monti Alburni, nel Salernitano: malore per un volontario

MeteoWeb

Un vasto incendio sta colpendo un’area boscata dei Monti Alburni, nel Salernitano, nel comune di Polla. Per contrastare le fiamme, ha operato anche un Canadair proveniente da Lamezia Terme e diretto a terra dal direttore operazioni di spegnimento (Dos), anche lui volontario della Gopi-Anpas di Caggiano. Durante le operazioni di spegnimento, un volontario della Protezione Civile di Caggiano, in provincia di Salerno, è stato colto da malore. È stato trasportato subito in ospedale e starebbe meglio.

A supporto dei lanci più incisivi sui focolai viene utilizzato anche uno specifico drone in dotazione al nucleo di Protezione Civile di Caggiano.

