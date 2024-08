Grave incendio a nord di Roma: fiamme altissime a Castelnuovo di Porto | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio è in atto a Castelnuovo di Porto, circa 15km a nord di Roma, con fiamme alte oltre 10 metri e un’enorme colonna di fumo. Spaventose le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la collina in fiamme e il fumo che si avvicina alle abitazioni. Le fiamme sono divampate su via Montefiore, all’altezza della chiesa San Sebastiano, poco dopo le 13. “La Polizia locale ha provveduto ad allertare la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e i Vigili del Fuoco, al momento presenti e impegnati con le autopompe ed elicotteri. Massima attenzione è riservata ai condomini ubicati al civico 41 e 43 da parte delle squadre operative sul posto“, informano dal comune di Castelnuovo di Porto.

Massima attenzione anche nella zona di Monte Funicolo/Bel Poggio, dove il vento sta facendo propagare le fiamme.

“Tutte le abitazioni sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco – assicura il sindaco Riccardo Travaglini – Purtroppo sta bruciando la macchia. Abbiamo le telecamere lungo la strada e controlleremo cosa è accaduto. Siamo quasi certi che sia di origine dolosa”.

