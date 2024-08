MeteoWeb

Fiamme e fumo in via Monte Carnevale a Roma, area ovest della città. Sul posto, dalle 14, ci sono le pattuglie del XII Gruppo della Polizia Locale Monteverde e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un incendio di sterpaglie che bruciano in un campo. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

