Un grosso incendio di sterpaglie divampa da ore in via della Salita della Marcigliana, in prossimità della A1 diramazione Roma Nord, all’altezza del km 19. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate. Nessuna persona coinvolta, un’auto è stata completamente bruciata dalle fiamme.

