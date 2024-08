MeteoWeb

Dalle ore 18:30 sulla linea Roma-Chiusi, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Poggio Mirteto e Civita Castellana per un incendio in prossimità dei binari. È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. In corso riprogrammazione dell’offerta commerciale.

