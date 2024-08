Incidente aereo in Francia: coinvolti due caccia Rafale

MeteoWeb

Oggi pomeriggio, un incidente aereo ha coinvolto due caccia Rafale delle Forze Armate francesi. Il Ministro delle Forze Armate ha confermato che uno dei tre piloti a bordo è stato trovato cosciente. Attualmente sono in corso le operazioni di ricerca per localizzare e soccorrere gli altri due piloti.

Le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause dell’incidente e assicurare il supporto necessario per il recupero degli altri membri dell’equipaggio. Le notizie aggiornate verranno fornite non appena disponibili.

