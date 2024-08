Incidente aereo a San Paolo, 3 giorni di lutto in Brasile

MeteoWeb

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha decretato 3 giorni di lutto nazionale in memoria delle 61 vittime dell’incidente aereo avvenuto a Vinhedo, nello Stato di San Paolo. Il bimotore ATR-72 della compagnia Voepass, decollato dall’aeroporto di Cascavel verso Guarulhos, è precipitato nel giardino di una casa, senza causare feriti tra gli abitanti. Un gruppo di passeggeri in ritardo non è riuscito a salire sull’aereo, salvandosi così dall’incidente. Mentre i soccorritori recuperano i resti, gli esperti ipotizzano che il gelo sulle ali, causato da un rapido calo delle temperature, possa aver contribuito all’incidente. Le scatole nere recuperate dovranno chiarire le cause dello schianto.

La compagnia aerea ha riconosciuto che l’ATR-72 è “sensibile” al gelo, ma ha assicurato che il sistema antigelo era funzionante al momento del decollo. Secondo il direttore delle operazioni, il velivolo era stato controllato la notte prima senza rilevare problemi che impedissero il volo. La compagnia ha infine comunicato che tutti i passeggeri erano registrati con documenti brasiliani, ma non è chiaro se qualcuno avesse una doppia cittadinanza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.