Incidente in Australia: elicottero cade su tetto di un hotel, un morto

Un elicottero si è schiantato sul tetto dell’hotel Hilton nella città di Cairns, nel Nord dell’Australia, causando la morte del pilota e scatenando un incendio che ha costretto all’evacuazione dell’edificio. La polizia locale ha confermato l’incidente, precisando che il pilota, unico occupante del velivolo, è stato ritrovato privo di vita e sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente.

Secondo i servizi di emergenza, una delle pale del rotore è caduta nella piscina dell’hotel, mentre un’altra è finita sul piazzale antistante l’edificio. L’incidente è avvenuto intorno ale 01:50 ora locale, nel cuore della notte, e ha portato all’evacuazione di centinaia di ospiti dall’hotel DoubleTree by Hilton. Gli investigatori dell’Ufficio australiano per la sicurezza dei trasporti sono stati inviati sul posto per indagare sulle cause dell’incidente.

