Incidente durante una sagra a Capurso, in provincia di Bari. La chiusura di sicurezza di una giostra si è aperta durante la festa patronale e un ragazzo è stato sbalzato fuori. Nella caduta il giovane ha battuto la testa, ma è rimasto vigile e non è in pericolo di vita. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari.

L’incidente è avvenuto durante la festa della Madonna del Pozzo, patrona di Capurso. Sul posto gli operatori del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

