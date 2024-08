Incidente a Taranto: ragazzino sbalzato da giostra al luna park di Leporano, ferito

MeteoWeb

Incidente ieri sera in un luna park a Leporano, in provincia di Taranto: un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il ragazzino sarebbe stato sbalzato da una giostra in movimento. È stato soccorso e trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. La giostra è stata chiusa per consentire indagini e accertamenti.

