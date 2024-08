Incidente in Valle Gesso per cordata di alpinisti, un morto

MeteoWeb

Tragico incidente in Valle Gesso, nel Cuneese: coinvolta una cordata di alpinisti durante la scalata dello spigolo Vernet alla cima della Nasta. Per cause in accertamento un alpinista è precipitato mentre una donna è rimasta appesa alla sosta. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Le operazioni di rianimazione cardiopolmonare sull’uomo si sono dimostrate vane costringendo infine il medico a constatare il decesso. In seguito all’autorizzazione del magistrato, la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasportata a valle. L’operazione si è svolta interamente in aperta parete con i tecnici che hanno dovuto operare appesi alle corde con complesse manovre alpinistiche.

