Inferno canadese: il 2023 segna il record di incendi e rivela le debolezze del sistema di emergenza

L’anno 2023 passerà alla storia come uno dei più devastanti in termini di incendi boschivi in Canada. Con quasi 15 milioni di ettari di foresta bruciati, la stagione degli incendi ha superato qualsiasi altro evento simile mai registrato nel paese dal 1972. L’entità e l’intensità di questi incendi hanno avuto ripercussioni non solo sull’ecosistema canadese ma anche su vaste aree densamente popolate a migliaia di chilometri di distanza. In un articolo pubblicato su Nature Communications, Piyush Jain e colleghi hanno esaminato in profondità le caratteristiche, le cause principali e gli impatti di questa devastante stagione degli incendi, offrendo spunti cruciali per comprendere le sfide future che attendono il Canada e il mondo intero in un contesto di cambiamento climatico.

L’evoluzione degli incendi in Canada

L’evoluzione degli incendi boschivi in Canada negli ultimi decenni rappresenta un fenomeno di crescente preoccupazione per le autorità, gli scienziati e la popolazione. Mentre gli incendi sono sempre stati una parte naturale dell’ecosistema canadese, la loro frequenza e intensità hanno subito un drammatico aumento, soprattutto negli ultimi anni, sollevando interrogativi sul futuro delle foreste canadesi e sulle misure necessarie per affrontare questo problema.

Negli anni settanta, quando è iniziato il monitoraggio sistematico delle aree bruciate, gli incendi coprivano in media circa 2,5 milioni di ettari all’anno. Tuttavia, nel corso degli anni, questo numero è andato aumentando, con picchi occasionali in anni particolarmente secchi o caldi. La stagione del 2023 ha segnato un punto di svolta, con un’area bruciata che ha raggiunto quasi sei volte la media storica, un fenomeno che ha spinto molti esperti a chiedersi se stiamo assistendo all’inizio di una nuova normalità in cui le stagioni degli incendi estremamente distruttive diventeranno la regola piuttosto che l’eccezione. Questo aumento non è un semplice caso di coincidenza o un’anomalia statistica; piuttosto, rappresenta il risultato di una serie di fattori interconnessi che hanno amplificato l’impatto degli incendi in modo esponenziale.

La ricerca di Jain e colleghi evidenzia come una serie di variabili climatiche, tra cui l’aumento delle temperature medie, la diminuzione delle precipitazioni e l’incremento della frequenza di eventi climatici estremi, abbiano creato un contesto in cui gli incendi boschivi possono proliferare con una rapidità e un’intensità senza precedenti. Questo fenomeno non solo minaccia la biodiversità delle foreste canadesi, ma pone anche gravi rischi per le comunità locali e per l’economia del paese, che dipende in larga misura dalle risorse naturali e dalla stabilità climatica.

Il ruolo del cambiamento climatico e delle condizioni meteorologiche estreme

Il cambiamento climatico, ormai riconosciuto come una delle principali minacce globali del nostro tempo, ha avuto un ruolo determinante nella creazione delle condizioni che hanno portato alla devastante stagione degli incendi in Canada nel 2023.

La ricerca di Jain e colleghi mette in luce come una serie di fattori climatici interconnessi abbiano contribuito a creare un ambiente estremamente favorevole alla propagazione degli incendi, rendendo la stagione del 2023 una delle più gravi mai registrate. In particolare, lo scioglimento precoce della neve, un fenomeno osservato in molte regioni del Canada già a partire dalla primavera, ha lasciato il suolo esposto e asciutto, creando le condizioni ideali per l’innesco degli incendi all’inizio della stagione. Questo, combinato con condizioni di siccità prolungate e temperature eccezionalmente alte, ha portato a un significativo aumento del rischio di incendio. L’aumento delle temperature medie tra maggio e ottobre 2023, che è stato superiore di 2,2°C rispetto alla media del periodo 1991-2020, è uno degli indicatori più evidenti del ruolo del cambiamento climatico in questo disastro.

Questa anomalia termica ha avuto un impatto diretto sull’indice Meteo Fire, un parametro utilizzato per valutare il pericolo di incendio basato su variabili climatiche come la temperatura, l’umidità, la velocità del vento e la quantità di pioggia. Nel 2023, la percentuale di aree boschive che hanno raggiunto livelli estremi di pericolo di incendio è stata la più alta mai registrata dal 1940, un segnale inequivocabile del fatto che il clima sta diventando sempre più favorevole agli incendi su vasta scala. Inoltre, la ricerca evidenzia come le condizioni di siccità abbiano ulteriormente aggravato la situazione, riducendo la disponibilità di acqua e aumentando la combustibilità della vegetazione. La combinazione di questi fattori ha portato a una stagione degli incendi caratterizzata non solo da un aumento della frequenza degli incendi, ma anche dalla loro intensità e durata, con incendi che sono stati estremamente difficili da controllare e che hanno causato danni ingenti sia alle foreste che alle comunità locali.

Impatto ambientale e sociale

L’impatto ambientale e sociale della stagione degli incendi del 2023 in Canada è stato di proporzioni enormi, con conseguenze che si sono fatte sentire ben oltre i confini delle aree direttamente colpite dagli incendi. Mentre le foreste bruciavano, distruggendo habitat naturali e alterando irreversibilmente l’ecosistema, le comunità umane sono state costrette a confrontarsi con una serie di sfide senza precedenti.

Con circa 232.000 persone evacuate, intere città e villaggi hanno dovuto affrontare la minaccia immediata delle fiamme, e migliaia di famiglie hanno perso le loro case, i loro mezzi di sostentamento e la loro sicurezza. Ma gli effetti degli incendi non si sono limitati alle regioni circostanti: il fumo, trasportato dai venti, ha viaggiato per migliaia di chilometri, raggiungendo grandi centri urbani nel sud del Canada e negli Stati Uniti, creando un’emergenza sanitaria di vasta portata.

Le città americane lungo la costa orientale, tra cui metropoli come New York e Washington D.C., sono state avvolte da una coltre di fumo che ha trasformato il cielo in un arancione spettrale e ridotto la visibilità a pochi metri, portando i livelli di inquinamento atmosferico a superare di gran lunga i limiti di sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie. Questo improvviso deterioramento della qualità dell’aria ha avuto conseguenze immediate sulla salute pubblica, con un aumento dei ricoveri per problemi respiratori e una serie di avvisi per la popolazione di evitare attività all’aperto.

Gli impatti a lungo termine sulla salute potrebbero essere ancora più gravi, con la possibilità di un aumento delle malattie croniche legate all’esposizione prolungata a livelli elevati di inquinanti atmosferici. Inoltre, la distruzione degli habitat naturali ha avuto un impatto devastante sulla fauna selvatica, con molte specie che hanno perso il loro habitat e si trovano ora a rischio di estinzione. L’impatto combinato degli incendi sulle persone, sull’ambiente e sull’economia canadese evidenzia l’urgenza di affrontare le cause sottostanti di tali disastri e di sviluppare strategie efficaci per mitigare i loro effetti futuri.

La gestione degli incendi: un sistema sotto pressione

La gestione degli incendi in Canada ha sempre rappresentato una sfida complessa, ma la stagione del 2023 ha messo a nudo le vulnerabilità del sistema di risposta del paese, evidenziando la necessità di un ripensamento radicale delle strategie di gestione del territorio e delle risorse. Di fronte a incendi di proporzioni senza precedenti, le autorità canadesi si sono trovate a dover affrontare una situazione in cui le risorse disponibili erano gravemente insufficienti per far fronte all’emergenza.

Le squadre antincendio, già abituate a lavorare in condizioni difficili, hanno dovuto affrontare sfide logistiche enormi, operando spesso in mancanza di personale sufficiente e con attrezzature che non erano all’altezza della gravità della situazione. L’attività sincrona di numerosi incendi su vasta scala ha reso particolarmente difficile l’allocazione efficace delle risorse, con molti incendi che sono stati lasciati bruciare incontrollati per mancanza di mezzi per contenerli. Questo ha portato a una situazione in cui le comunità locali si sono trovate esposte a rischi enormi, con le autorità che faticavano a garantire la sicurezza della popolazione e a proteggere le infrastrutture critiche. In risposta a questa crisi, la collaborazione internazionale è diventata essenziale, con paesi come gli Stati Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda che hanno inviato squadre di rinforzo per aiutare a combattere gli incendi.

Tuttavia, questa dipendenza dall’aiuto esterno ha messo in evidenza la fragilità del sistema di risposta agli incendi del Canada, sollevando interrogativi sulla sua capacità di far fronte a future emergenze di simile portata. Jain e colleghi sottolineano come sia necessario un investimento significativo nella preparazione e nella capacità di gestione degli incendi, con l’obiettivo di costruire un sistema più resiliente e capace di rispondere in modo efficace alle sfide poste dal cambiamento climatico. Questo include non solo l’aumento delle risorse destinate alla lotta contro gli incendi, ma anche un ripensamento delle politiche di gestione del territorio, con un maggiore focus sulla prevenzione degli incendi attraverso la gestione sostenibile delle foreste e l’educazione delle comunità locali sui rischi legati agli incendi.

