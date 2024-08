Innalzamento del livello del mare, Guterres lancia “SOS” globale

MeteoWeb

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un “SOS” globale sul cambiamento climatico durante un summit delle isole del Pacifico, evidenziando come il livello del mare nella regione stia aumentando a un ritmo superiore rispetto alla media globale. Durante l’apertura del meeting, Guterres ha avvertito che le decisioni dei leader mondiali nei prossimi anni saranno cruciali per il destino delle isole del Pacifico e dell’intero pianeta.

Al summit è stato presentato il rapporto “State of the Climate in the South-West Pacific 2023” della World Meteorological Organization (WMO), che descrive l’innalzamento del livello del mare e i suoi impatti devastanti, con particolare attenzione alle città costiere dei paesi del G20 e agli Stati insulari del Pacifico.

Celeste Saulo, segretario generale della WMO, ha definito il cambiamento climatico una crisi globale e la sfida più urgente per l’umanità, sottolineando che l’oceano ha assorbito oltre il 90% del calore in eccesso intrappolato dai gas serra, subendo cambiamenti irreversibili. I dati indicano che, in alcune parti del Pacifico, il livello del mare è aumentato di 10-15 cm dal 1993, quasi il doppio della media globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.