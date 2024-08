Inondazioni a Varsavia: piogge da record portano il caos nella capitale della Polonia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski ha esortato la popolazione a usare i trasporti pubblici al posto delle proprie auto dopo che piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni nella capitale della Polonia. Dopo una notte di piogge intense, questa mattina ampie zone della città erano sommerse, con garage, scantinati e strade principali impraticabili. Temporaneamente bloccato il traffico all’aeroporto Chopin di Varsavia. L’area più colpita è stata quella a nord della città.

Questa mattina, l’Istituto di meteorologia e gestione delle acque (IMGW) ha riferito che circa 120mm erano caduti a Bielany, un distretto a nord di Varsavia, nelle ultime 24 ore, quasi il doppio del precedente record di 69mm e il doppio della norma delle precipitazioni per l’intero mese di agosto. Un record è stato stabilito anche all’aeroporto Chopin, dove sono caduti 94mm in 24 ore, 20mm in più rispetto al precedente record. Le misurazioni a Bielany sono state registrate per diversi decenni e all’aeroporto Chopin per quasi 100 anni, ha detto il portavoce dell’IMGW Grzegorz Walijewski al quotidiano Gazeta Wyborcza.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano auto semisommerse e abbandonate disseminate su una delle principali autostrade di Varsavia, mentre le persone camminano a fatica sulle strade invase dall’acqua.

La Polizia e i Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte rispondendo a oltre 800 chiamate di soccorso. In risposta all’emergenza, il comandante della Polizia di Varsavia ha dichiarato lo stato di allerta per le forze di Polizia della città.

Le inondazioni a Varsavia arrivano mentre forti tempeste hanno causato il caos in tutto la Polonia, con oltre 2.900 interventi dei Vigili del Fuoco da ieri.

Trasa S8 w Warszawie nadaje się dzisiaj do testowania łódek. Na wysokości ulicy Mickiewicza strażacy wypompowują wodę i próbują udrożnić instalacje burzową. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/tzfpcKSOhf — Michał Makowski (@chillmaku) August 20, 2024

