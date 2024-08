Installato lo specchio secondario dell’Osservatorio Rubin: contribuirà a una migliore comprensione dell’Universo | FOTO

MeteoWeb

Lo specchio secondario da 3,5 metri dell’Osservatorio Vera C. Rubin è stato installato sul telescopio Simonyi Survey sul Cerro Pachón, in Cile. L’installazione dello specchio di vetro, realizzato da Corning Advanced Optics e perfezionato da L3Harris Technologies, segna l’integrazione di successo del primo componente permanente del sistema ottico del telescopio, che include anche uno specchio primario/terziario da 8,4 metri e la fotocamera LSST, la più grande fotocamera digitale al mondo e contribuirà presto a una migliore comprensione del nostro Universo.

L’Osservatorio Rubin, finanziato dalla U.S. National Science Foundation e dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, è pronto a dare il via a una nuova era nell’astronomia e nell’astrofisica con il Legacy Survey of Space and Time (LSST) decennale, a partire dal 2025.

L’installazione dell’intero gruppo di specchi è stata il culmine di molti anni di duro lavoro e pianificazione da parte di team negli Stati Uniti e in Cile. Dopo la fabbricazione e la rifinitura, il vetro grezzo e i componenti del gruppo della cella dello specchio sono stati spediti in Cile nel 2018 e conservati all’interno dell’osservatorio mentre continuavano i lavori sulla montatura del telescopio. Lo specchio secondario è stato rivestito con argento protetto presso il Rubin Observatory nel 2019 e integrato con la cella dello specchio all’inizio di luglio 2024 prima di essere installato sul telescopio.

“Lavorare di nuovo con lo specchio dopo cinque anni è estremamente emozionante perché sembra davvero che siamo in dirittura d’arrivo”, ha affermato Sandrine Thomas, vicedirettrice per la costruzione dell’Osservatorio Rubin. “Ora abbiamo il vetro sul telescopio, il che ci porta un emozionante passo più vicini alla scienza rivoluzionaria con Rubin”.

Con un diametro di poco meno di quattro metri, lo specchio secondario di Rubin è uno degli specchi convessi più grandi mai realizzati. Lo specchio monolitico grezzo spesso 10 centimetri è stato prodotto da Corning Advanced Optics a Canton, New York, utilizzando il vetro Corning® ULE® (vetro a bassissima espansione).

“Corning è orgogliosa della nostra collaborazione quasi ventennale con il team dell’Osservatorio Rubin”, ha affermato Claude Echahamian, vicepresidente e direttore generale di Corning Advanced Optics. “Di conseguenza, lo specchio grezzo ULE all’avanguardia di Corning per il telescopio Simonyi Survey contribuirà a consentire viste cristalline dello spazio profondo, rivelando milioni di oggetti del Sistema Solare precedentemente sconosciuti con più dettagli che mai”.

Dopo la consegna nel 2009, lo specchio grezzo è stato conservato per cinque anni presso l’Università di Harvard a Cambridge, prima di essere lucidato e rifinito presso L3Harris Technologies a Rochester, New York. L3Harris ha utilizzato nuove tecniche di misurazione nel processo di lucidatura per gestire una superficie convessa di precisione così ampia. L3Harris ha anche progettato e costruito l’assemblaggio della cella dello specchio secondario, che consiste in una piastra di montaggio in acciaio rigido, 72 attuatori assiali e sei tangenti (che supportano e controllano la forma dello specchio sottile sotto gravità), l’elettronica e i sensori della cella dello specchio, un sistema di controllo termico e il sistema di controllo dello specchio.

“La nostra tradizione di 55 anni di progettazione e costruzione di sistemi ottici di fascia alta per lo spazio e la terra continua con il più grande sistema di specchi secondari attivi al mondo costruito per l’Osservatorio Rubin“, ha affermato Charles Clarkson, vicepresidente e General Manager, Imaging Systems, Space and Airborne Systems, L3Harris. “Con questa pietra miliare, siamo più vicini a spingere le frontiere scientifiche e a mappare l’Universo come mai prima d’ora, e non vediamo l’ora di scoprire la scienza che verrà”.

Nelle prossime settimane, il team Rubin reinstallerà la Commissioning Camera, una versione molto più piccola della LSST Camera, che verrà utilizzata per condurre una serie di campagne di test sul sistema ottico, inclusi entrambi gli specchi. Il team si concentrerà anche sulla preparazione del gruppo specchio primario per l’integrazione nel telescopio ad agosto e sulla LSST Camera per l’installazione sul telescopio entro la fine dell’anno.

L’Osservatorio Rubin è un programma di NSF NOIRLab che, insieme allo SLAC National Accelerator Laboratory del DOE, gestirà congiuntamente Rubin.

