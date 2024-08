Intelligenza artificiale, “Apple in trattative per investire in OpenAI”

MeteoWeb

Apple potrebbe investire in OpenAI come parte di un nuovo round di finanziamenti che potrebbe aumentare il valore della startup di intelligenza artificiale a oltre 100 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal. Questo investimento sarebbe insolito per Apple, che solitamente si concentra su partner produttivi per garantire la fornitura di componenti per i suoi dispositivi. L’investimento sarebbe parte della strategia di Apple per rafforzare le sue capacità di intelligenza artificiale, con piani per integrare ChatGPT con Siri entro la fine dell’anno e utilizzare l’IA di OpenAI per funzionalità come strumenti di scrittura su iOS, iPadOS e macOS.

Anche NVIDIA, il principale produttore di chip al mondo, è interessata a investire in OpenAI, con voci che indicano un possibile investimento di 100 milioni di dollari. Attualmente, NVIDIA fornisce le infrastrutture per gli strumenti IA di OpenAI. Se le trattative andranno a buon fine, OpenAI potrebbe ricevere supporto dalle 3 aziende tecnologiche più preziose al mondo: Apple, NVIDIA e Microsoft, con quest’ultima che ha già investito circa 13 miliardi di dollari e ha integrato i servizi di OpenAI nelle sue piattaforme.

