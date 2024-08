Italia-Uganda, sostegno alla transizione ambientale

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha incontrato oggi il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica dell’Uganda Fred Bwino Kyakulaga, per definire una collaborazione tra i due ministeri nell’ottica di sostenere lo sviluppo e la transizione ugandese nel settore ambientale. Il confronto, avvenuto nel corso del Meeting di Rimini, fa seguito al bilaterale di ieri tra il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Primo Ministro Ugandese, Robinah Nabbanja.

Nel corso del confronto, il Ministro Pichetto ha confermato il sostegno del Mase, in sintonia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per trasferire nel Paese ugandese sistemi e pratiche ambientali virtuose, nell’ambito degli strumenti di cooperazione internazionale soprattutto sui temi del trattamento dei rifiuti in ottica anche di diffusione delle best practice italiane nel settore dell’economia circolare.

Più in particolare, il titolare dell’Ambiente ha sottolineato inoltre la disponibilità, come Ministero, di dar subito seguito ad un gruppo di lavoro congiunto con il Paese ugandese per definire anche un programma di cooperazione a supporto della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, climatici e ambientali del Paese, in pieno ambito di applicazione di un Mou con Uganda firmato con il Mase in questa legislatura, nell’ottica strategica del Piano Mattei.

