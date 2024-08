L’oro raggiunge nuovi massimi: spot a 2.501 dollari

MeteoWeb

L’oro continua a segnare nuovi record nei mercati internazionali, confermandosi come uno degli asset più sicuri e ricercati in un contesto economico globale caratterizzato da incertezze e turbolenze. Nella giornata di oggi, il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) ha raggiunto un valore di 2.501,16 dollari l’oncia, registrando un aumento dell’1,48%. Questo significativo balzo riflette la crescente domanda degli investitori, attratti dalla stabilità storica dell’oro in tempi di crisi.

La crescita dei massimi dell’oro

Parallelamente, l’oro con consegna a dicembre, noto anche come Comex, ha visto un incremento, anche se più contenuto. Attualmente è scambiato a 2.539,80 dollari l’oncia, con un avanzamento dello 0,08%. Questo dato, pur non rappresentando un’impennata, consolida ulteriormente il trend positivo del mercato dell’oro, suggerendo che le aspettative degli investitori rimangono ottimistiche per il futuro.

