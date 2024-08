La Cina blocca l’esportazione di droni civili non regolamentati per motivi di sicurezza

MeteoWeb

La Cina ha annunciato un divieto sull’esportazione di tutti i droni civili non regolamentati che potrebbero essere utilizzati per scopi militari o attività terroristiche. La decisione, comunicata attraverso l’Associated Press (AP), è parte di una serie di nuove restrizioni che mirano a limitare le capacità di alcuni droni.

La Cina e il divieto sui droni

Secondo il Ministero del Commercio cinese, questa misura è stata adottata anche per prevenire l’uso di droni nella proliferazione di armi di distruzione di massa. In particolare, aspetti come le apparecchiature di imaging a infrarossi, i laser per l’indicazione del bersaglio e le apparecchiature di misurazione inerziale ad alta precisione saranno inclusi in una lista di controllo delle esportazioni.

Questa decisione riflette la crescente preoccupazione globale per l’uso duale dei droni, che possono essere utilizzati tanto per scopi civili quanto per scopi militari o terroristici. La Cina, con questa nuova normativa, si propone di rafforzare il controllo su tecnologie che potrebbero avere applicazioni pericolose se cadessero nelle mani sbagliate.

