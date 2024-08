Il telescopio Webb riscrive l’astronomia: la tensione di Hubble potrebbe essere solo un’illusione

MeteoWeb

Nel vasto e complesso panorama della cosmologia, le scoperte e le teorie sull’espansione dell’universo hanno sempre occupato un posto di rilievo. Tra le questioni più discusse vi è la cosiddetta “tensione di Hubble“, un enigma che ha tenuto banco per decenni e ha stimolato dibattiti accesi tra scienziati di tutto il mondo. Recentemente, un articolo pubblicato da ricercatori dell’Università di Chicago e della Carnegie Institution for Science, basato sui dati forniti dal James Webb Space Telescope (JWST), sembra offrire una nuova prospettiva, suggerendo che questa tensione potrebbe essere stata mal interpretata.

La scoperta di Hubble e la tensione

La storia della tensione di Hubble ha inizio con Edwin Hubble, il quale, negli anni ’20, scoprì che l’universo si sta espandendo. Attraverso l’osservazione delle galassie, Hubble notò che quelle più lontane da noi sembravano allontanarsi a una velocità maggiore rispetto a quelle più vicine. Questa scoperta, fondamentale per la cosmologia, dimostrava che l’universo non era statico, ma in continua espansione. La legge che descrive questa espansione, nota come la legge di Hubble, è espressa attraverso la costante di Hubble, un parametro che misura il tasso di espansione dell’universo.

Nel corso dei decenni, due metodi principali sono stati utilizzati per calcolare questa costante. Il primo metodo si basa sull’osservazione della radiazione cosmica di fondo (CMB), il residuo del Big Bang che permea l’universo. Questo approccio ha fornito valori coerenti per la costante di Hubble, fissando il tasso di espansione a circa 67,5 chilometri al secondo per megaparsec. Per dare una misura più concreta, ogni secondo l’universo si espande di una distanza pari a quella che si percorrerebbe in meno di un’ora di guida in autostrada, ma su una scala di 3,2 milioni di anni luce.

Il secondo metodo, basato sull’osservazione diretta delle galassie, ha prodotto risultati differenti. Calcoli storici indicano che la costante di Hubble potrebbe essere superiore di circa il 9%, con un valore stimato di 74 chilometri al secondo per megaparsec. Questo metodo utilizza dati ottenuti da due tipi di stelle particolarmente utili per determinare le distanze cosmiche: le variabili Cefeidi e le stelle nella fase “punta del ramo della gigante rossa“.

L’intervento del Telescopio Webb

Il James Webb Space Telescope, lanciato nel 2021, rappresenta una delle conquiste più avanzate dell’astronomia moderna. Con la sua capacità di osservare l’universo nel vicino infrarosso, il JWST offre una nuova e potente prospettiva per la misurazione delle distanze cosmiche. Questo strumento ha attirato l’attenzione della dottoressa Wendy Freedman, un’autorità riconosciuta nell’uso delle variabili Cefeidi per misurare le distanze. Freedman e il suo team hanno approfittato della precisione senza precedenti del JWST per affinare le loro misurazioni.

Oltre a continuare ad utilizzare le variabili Cefeidi, i ricercatori hanno integrato i dati con un altro tipo di stella che ha guadagnato popolarità: le stelle al carbonio. Queste stelle, note per la loro luminosità costante e le lunghezze d’onda nel vicino infrarosso, sono state studiate con dettagli mai raggiunti prima grazie al JWST. Utilizzando queste nuove tecniche, il team ha calcolato la costante di Hubble con una precisione senza precedenti, ottenendo un valore di 70 chilometri al secondo per megaparsec.

Il nuovo scenario

Il risultato ottenuto dai ricercatori di Chicago e della Carnegie Institution for Science rappresenta una differenza di solo il 3,5% rispetto al valore misurato tramite il CMB. Questa differenza è ben al di dentro dei limiti di errore accettabili per le stime astronomiche, suggerendo che la tensione di Hubble potrebbe essere stata in parte una questione di imprecisioni strumentali e metodologiche piuttosto che una vera e propria discrepanza cosmologica.

Tuttavia, questa nuova interpretazione non è priva di controversie. La comunità scientifica è nota per le sue dispute accademiche, e le teorie alternative che cercano di spiegare la differenza nelle misurazioni continuano a circolare. Alcuni studiosi sostengono che potrebbero esserci variabili sconosciute o fenomeni cosmologici non ancora completamente compresi che influenzano i risultati. La sfida ora è determinare se le nuove misurazioni del JWST possono definitivamente risolvere questa crisi di lunga data o se è necessaria una comprensione più profonda delle complessità cosmiche.

