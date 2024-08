La Thailandia conferma il primo caso di Mpox in Asia

MeteoWeb

La Thailandia ha registrato oggi il primo caso di Mpox in Asia, confermando la presenza del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie, noto come Clade 1b, sul territorio asiatico. Il paziente, un uomo di 66 anni originario dell’Europa, aveva recentemente viaggiato in Africa, dove si ritiene possa essere stato esposto al virus.

Il Dipartimento per il controllo delle malattie thailandese ha comunicato che i test di laboratorio hanno confermato l’infezione da Mpox Clade 1b per il paziente. Questa conferma segna un’importante pietra miliare nella diffusione del virus, che finora era stato segnalato principalmente in altre regioni del mondo.

La notizia arriva in un momento in cui le autorità sanitarie globali stanno intensificando gli sforzi per monitorare e contenere la diffusione del virus Mpox, che ha attirato l’attenzione per il suo potenziale impatto sulla salute pubblica. I dettagli su come il paziente abbia contratto il virus rimangono oggetto di indagine, ma le autorità stanno lavorando per tracciare e isolare eventuali ulteriori contatti per prevenire una possibile diffusione.

