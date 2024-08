Labrador cade in un pozzo a Barletta, salvato dai vigili del fuoco

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 9:30, a Barletta si è verificato un incidente che ha coinvolto un labrador, caduto in un pozzo profondo circa quattro metri in via del Gelso, alla periferia della città. L’allarme è stato lanciato dal proprietario del cane, che ha visto il suo amico a quattro zampe scivolare nell’ampia apertura della cavità, di circa un metro e mezzo per un metro e mezzo.

Il labrador caduto nel pozzo

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto per soccorrere l’animale. Secondo quanto riferito, il pozzo non era “adeguatamente protetto“, una mancanza che ha contribuito all’incidente. Alcuni soccorritori si sono calati nel pozzo utilizzando imbracature speciali e, dopo un intervento tempestivo, sono riusciti a recuperare il labrador sano e salvo, restituendolo al suo proprietario.

La polizia locale è intervenuta successivamente per mettere in sicurezza il pozzo, prevenendo ulteriori incidenti. L’accaduto ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle aree periferiche della città e alla necessità di una maggiore attenzione nella protezione di strutture potenzialmente pericolose.

