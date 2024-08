Lancio Polaris Dawn, scoperta perdita di elio: liftoff rinviato a domani

MeteoWeb

Un imprevisto tecnico ha costretto SpaceX a rinviare il lancio della missione Polaris Dawn, inizialmente previsto oggi, presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. La missione, che prevede la prima passeggiata spaziale privata della storia, è stata posticipata di almeno 24 ore a causa di una perdita di elio rilevata durante i controlli pre-lancio.

Lancio di Polaris Dawn rinviato a domani

Su X SpaceX ha spiegato che i team tecnici stanno esaminando attentamente una perdita di elio nel sistema “Quick Disconnect umbilical”. Nonostante il problema, sia il razzo Falcon 9 che la capsula Dragon sono in buone condizioni, e l’equipaggio rimane pronto per la missione. Il prossimo tentativo è previsto non prima delle 09:38 ora italiana di mercoledì 28 agosto, con 2 finestre di lancio di riserva fissate alle 11:23 e alle 13:09.

La perdita

Il “Quick Disconnect umbilical” è un’interfaccia che collega il Falcon 9 con una linea proveniente dalla torre di lancio. Sebbene l’elio non sia un propellente per i motori Merlin del Falcon 9, che utilizzano cherosene e ossigeno liquido, viene impiegato da SpaceX per pressurizzare le linee del carburante, garantendo così il corretto funzionamento del sistema di propulsione.

La missione Polaris Dawn

Polaris Dawn è la prima delle 3 missioni pianificate nell’ambito del Programma Polaris, un progetto di voli spaziali umani finanziato e organizzato dal miliardario imprenditore Jared Isaacman. Isaacman, che ha già partecipato alla missione Inspiration4, sarà al comando della missione. Ad accompagnarlo a bordo della capsula Crew Dragon ci saranno 3 membri dell’equipaggio: il pilota Scott “Kidd” Poteet, ex tenente colonnello dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, e gli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon, entrambe ingegneri di SpaceX.

Uno degli obiettivi principali della missione sarà una passeggiata spaziale storica, prevista per il 3° giorno di volo. Isaacman e Gillis saranno i protagonisti della prima attività extraveicolare mai eseguita in una missione privata. Inoltre, Polaris Dawn mira a raggiungere un’altitudine massima di circa 1.400 km dalla Terra, la distanza maggiore mai raggiunta da una missione con equipaggio dai tempi di Apollo 17 nel 1972.

La missione Polaris Dawn non solo rappresenta un passo significativo verso l’espansione dei voli spaziali commerciali, ma sottolinea anche l’ambizione di SpaceX di spingersi sempre più lontano, preparando il terreno per future missioni verso la Luna e oltre.

