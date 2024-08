Le mappe mensili della sismicità: 1468 terremoti a luglio

MeteoWeb

Sono stati 1468 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV dal 1 al 31 luglio 2024, un numero ancora in diminuzione rispetto al precedente mese di giugno 2024. La media giornaliera scende da circa 51 terremoti a 47 terremoti al giorno. Dei 1468 eventi registrati, solo 133 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e soltanto 16 magnitudo pari o superiore a 3.0: entrambi questi valori sono in linea con quelli dello scorso mese.

L’evento di magnitudo maggiore

In questo mese l’evento di magnitudo maggiore registrato, Ml 4.4, è avvenuto il 24 luglio con epicentro sulla Costa Albanese settentrionale. Un altro evento che ha raggiunto magnitudo Md 4.0 ed è stato localizzato nell’area dei Campi Flegrei il 26 luglio con epicentro in mare nei pressi di Bacoli. L’evento sismico è stato risentito nei comuni dell’area dei Campi Flegrei e a Napoli.

Sul territorio nazionale sono state registrate diverse piccole sequenze sismiche e alcuni eventi di magnitudo superiore a 3 risentiti dalla popolazione, come quelli di fine mese in Calabria: il 30 luglio in provincia di Vibo Valentia (Ml 3.5) e il 31 luglio nei pressi di Lamezia Terme (Ml 3.3).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.