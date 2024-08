Le megattere sono abili artigiane di utensili sottomarini

MeteoWeb

Le megattere, già conosciute per la loro abilità nel creare “reti a bolle” durante la caccia, sono state recentemente protagoniste di una scoperta sorprendente: queste maestose creature non solo fabbricano utensili, ma li manipolano in modi sofisticati per ottimizzare l’assunzione di cibo. Un nuovo studio pubblicato su Royal Society Open Science da un team di ricercatori dell’UH Hawaii Institute of Marine Biology (HIMB), del Marine Mammal Research Program (MMRP) e dell’Alaska Whale Foundation (AWF) ha rivelato dettagli affascinanti su questo comportamento unico.

La tecnica della rete a bolle

Tradizionalmente, si sapeva che le megattere creano “reti a bolle” per intrappolare le loro prede, come il krill. Questo comportamento consiste nel soffiare bolle in acqua per formare una sorta di barriera che costringe i piccoli organismi marini a raggrupparsi, facilitando la loro cattura. Tuttavia, il nuovo studio ha dimostrato che queste balene vanno ben oltre: manipolano le reti a bolle in modi complessi per massimizzare la cattura. “Abbiamo scoperto che le megattere solitarie nel sud-est dell’Alaska realizzano complesse reti a bolle per catturare il krill,” ha spiegato Lars Bejder, direttore del MMRP e coautore dello studio. Queste balene, infatti, non solo creano le bolle, ma ne controllano meticolosamente la disposizione, il numero di anelli, la dimensione e la profondità della rete, nonché la distanza tra le bolle stesse. Questo livello di precisione consente loro di catturare fino a sette volte più prede in una singola immersione rispetto ai metodi di caccia tradizionali.

“Questo comportamento impressionante colloca le megattere nel raro gruppo di animali che costruiscono e utilizzano i propri strumenti di caccia,” ha proseguito Bejder. La scoperta è particolarmente significativa per la popolazione di megattere dell’Alaska orientale, che dipende dalle riserve energetiche accumulate durante l’estate e l’autunno per sopravvivere all’inverno nelle acque delle Hawaii. Le nuove conoscenze acquisite gettano luce su come queste balene riescano a mantenere un bilancio energetico positivo, indispensabile per affrontare le lunghe migrazioni attraverso l’Oceano Pacifico.

Strumenti di ricerca innovativi

Lo studio si è avvalso di tecnologie avanzate per osservare e comprendere meglio il comportamento delle megattere. I ricercatori hanno utilizzato tag a ventosa non invasivi e droni per monitorare i movimenti delle balene, sia sopra che sotto l’acqua. “Abbiamo distribuito tag a ventosa non invasivi sulle balene e fatto volare droni su megattere solitarie con reti a bolle d’aria nell’Alaska meridionale, raccogliendo dati sui loro movimenti subacquei,” ha evidenziato William Gough, coautore dello studio e ricercatore del MMRP. Questi strumenti hanno permesso di ottenere un set di dati dettagliato, che fornisce nuove prospettive sulle strategie di alimentazione delle balene e sulle dinamiche energetiche che ne derivano.

Le megattere, come molti altri cetacei, devono affrontare numerose minacce, tra cui il degrado dell’habitat, i cambiamenti climatici, la pesca e l’inquinamento. Con un quarto delle 92 specie di cetacei a rischio di estinzione, la comprensione di come questi animali cacciano e sopravvivono è cruciale per sviluppare strategie di conservazione efficaci. “Questo comportamento di foraggiamento, poco studiato, è del tutto unico per le megattere,” ha specificato Gough. Con il progredire della ricerca, i ricercatori sperano di ottenere ulteriori informazioni sul comportamento alimentare delle balene, che potrebbero rivelarsi fondamentali per la loro protezione a lungo termine.

