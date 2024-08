Le Olimpiadi di Parigi 2024 e tutti i limiti del Green Deal

MeteoWeb

Le Olimpiadi di Parigi sono finite da due giorni, ma non si placano le polemiche per le tante controversie oscurate soltanto dalla grandezza dei gesti tecnici degli atleti che hanno dato grande spettacolo in tutte le discipline. Si è parlato a lungo della Senna inquinata, con i rischi per la salute dei nuotatori che hanno riscontrato e stanno ancora riscontrando numerosi problemi di salute; tanto ha fatto discutere anche la cerimonia di inaugurazione così come la vicenda delle pugili intersex che hanno vinto le medaglie d’oro gareggiando contro le donne con cromosomi maschili.

Ma l’aspetto più rilevante che porta come sintesi finale questa Olimpiade è il fallimento di tanti accorgimenti che dovevano rendere questi Giochi Olimpici i più eco-sostenibili della storia: non ha funzionato. L’idea di far vivere gli atleti in un villaggio olimpico in cui le stanze erano senza condizionatori, ha scatenato le ire dei ragazzi che si sono lamentati al punto che il neo campione olimpico Thomas Ceccon è finito a dormire sul prato accanto ad una panchina per trovare un po’ di refrigerio.

Anche la mensa del villaggio olimpico ha fatto molto discutere, e non solo per i muffin al cioccolato diventati virali per la simpatia del nuotatore norvegese Henrik Christiansen ma soprattutto per la scarsa qualità del cibo che ha costretto molti atleti a cambiare aria e procurarsi una differente alimentazione tramite la propria federazione. Anche qui il problema principale è stato quello della “transizione eco-sostenibile“: carne e uova scarseggiavano rispetto ad alimenti per vegani disponibili in abbondanza ma non così tanto richiesti dagli atleti.

Insomma, dalle Olimpiadi di Parigi c’è una sentenza secca: neanche tra le più giovani generazioni c’è spazio per le degenerazioni della rivoluzione ecologica. Il Green Deal non funzionerà mai se verrà imposto in modo così estremo e senza un minimo di buon senso.

