Le temperature massime di oggi: dai +40°C a Firenze ai +31°C di Acireale | DATI

Caldo oggi sull’Italia, in modo particolare nelle zone interne del Centro: le temperature più alte sono state raggiunte in Toscana, dov’è stata la giornata più calda dell’anno. Colonnina di mercurio su valori roventi anche in Campania, Lazio e Umbria, e più localmente nelle zone interne della Calabria settentrionale nel cosentino. In generale, però, le temperature sono rimaste più basse al Sud: i dati di Puglia e Sicilia non sono affatto esagerati, anzi, localmente sono persino inferiori rispetto alle medie del periodo.

Di seguito tutte le temperature massime di oggi in Italia:

+41°C ad Empoli

ad Empoli +40°C a Firenze

a Firenze +39°C a Caserta, Terni, Cassino, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Nocera Inferiore, Cava de’Tirreni, Pagani e Acerra

a Caserta, Terni, Cassino, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Nocera Inferiore, Cava de’Tirreni, Pagani e Acerra +38°C a Pisa, Perugia, La Spezia, Cosenza, Frosinone, Arezzo, Guidonia, Avellino, Benevento, Aversa, Rieti, Tuscania, Marconia e San Severino Marche

a Pisa, Perugia, La Spezia, Cosenza, Frosinone, Arezzo, Guidonia, Avellino, Benevento, Aversa, Rieti, Tuscania, Marconia e San Severino Marche +37°C a Roma, Salerno, Latina, Viterbo, Siena, Fabriano, Pordenone, Tivoli, Gallipoli, Taurisano, Faenza, Imola, Bracciano, Rapallo, Monterotondo, Pomigliano d’Arco, Sora, Isola del Liri, Vietri sul Mare e Altavilla Silentina

a Roma, Salerno, Latina, Viterbo, Siena, Fabriano, Pordenone, Tivoli, Gallipoli, Taurisano, Faenza, Imola, Bracciano, Rapallo, Monterotondo, Pomigliano d’Arco, Sora, Isola del Liri, Vietri sul Mare e Altavilla Silentina +36°C a Napoli, Verona, Bolzano, Udine, Reggio Emilia, Jesi, Gaeta, Terracina, Gradoli, Gubbio, Battipaglia e Sala Consilina

a Napoli, Verona, Bolzano, Udine, Reggio Emilia, Jesi, Gaeta, Terracina, Gradoli, Gubbio, Battipaglia e Sala Consilina +35°C a Milano, Bologna, Padova, Parma, Messina, Taranto, Bergamo, Mantova, Vicenza, Como, L’Aquila, Modena, Trapani, Catanzaro, Caltanissetta, Rovereto, Chieti, Oristano, Savona, Sondrio, Fondi, Isernia, Squinzano e Gualdo Tadino

a Milano, Bologna, Padova, Parma, Messina, Taranto, Bergamo, Mantova, Vicenza, Como, L’Aquila, Modena, Trapani, Catanzaro, Caltanissetta, Rovereto, Chieti, Oristano, Savona, Sondrio, Fondi, Isernia, Squinzano e Gualdo Tadino +34°C a Genova, Trieste, Trento, Ferrara, Sassari, Crotone, Viareggio, Piacenza, Agrigento, Varese, Ascoli Piceno, Lodi, Forlì, Anzio, Piombino, Cerignola e Lucera

a Genova, Trieste, Trento, Ferrara, Sassari, Crotone, Viareggio, Piacenza, Agrigento, Varese, Ascoli Piceno, Lodi, Forlì, Anzio, Piombino, Cerignola e Lucera +33°C a Torino, Palermo, Catania, Cagliari, Reggio Calabria, Ravenna, Pescara, Lecce, Siracusa, Rimini, Novara, Asti, Alessandria, Campobasso, Fermo, Vieste, Casale Monferrato, Tarquinia, Spinazzola, Acquaviva delle Fonti, Verbania e Aosta

a Torino, Palermo, Catania, Cagliari, Reggio Calabria, Ravenna, Pescara, Lecce, Siracusa, Rimini, Novara, Asti, Alessandria, Campobasso, Fermo, Vieste, Casale Monferrato, Tarquinia, Spinazzola, Acquaviva delle Fonti, Verbania e Aosta +32°C a Venezia, Bari, Ancona, Brindisi, Belluno, Senigallia, Imperia, Ladispoli, Bitonto, Putignano e Albenga

a Venezia, Bari, Ancona, Brindisi, Belluno, Senigallia, Imperia, Ladispoli, Bitonto, Putignano e Albenga +31°C a Acireale, Barletta e Bisceglie

a Acireale, Barletta e Bisceglie +30°C a Martina Franca

