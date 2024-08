Le valanghe sottomarine nascoste sono un grosso problema per Internet

MeteoWeb

Le valanghe sottomarine sono tra i fenomeni naturali più impressionanti e meno compresi che avvengono sotto le acque degli oceani. Questi eventi catastrofici, invisibili a occhio nudo e difficili da monitorare, hanno implicazioni profonde non solo per l’ambiente marino, ma anche per le infrastrutture tecnologiche globali. Recenti studi hanno messo in luce come queste frane sottomarine possano rappresentare una minaccia significativa per le reti di comunicazione, in particolare per i cavi in fibra ottica che trasmettono gran parte del traffico Internet globale.

La minaccia delle valanghe sottomarine

Le valanghe sottomarine, conosciute anche come frane sottomarine, sono eventi in cui grandi quantità di sedimenti scivolano lungo i fondali oceanici, generando onde di fango e detriti che si muovono a velocità impressionanti. La loro forza e portata possono variare notevolmente, ma la loro invisibilità e la difficoltà nel monitoraggio rendono difficile la valutazione dei rischi associati.

Con l’espansione di Internet e la crescente dipendenza dai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati, le valanghe sottomarine rappresentano una minaccia concreta per la nostra infrastruttura globale. Attualmente, ci sono oltre 550 cavi sottomarini in attività, con una lunghezza complessiva di circa 1,4 milioni di chilometri, sufficiente a circondare la Terra per ben 35 volte. Questi cavi trasportano quasi tutto il traffico Internet mondiale, rendendoli un obiettivo vulnerabile per gli eventi naturali come le valanghe sottomarine.

Il terremoto di Pingtung e le sue ripercussioni

Nel 2006, un terremoto di magnitudo 6.7 colpì Pingtung, a Taiwan, innescando una serie di valanghe sottomarine che danneggiarono gravemente la rete di cavi del fondo marino che collega il sud-est asiatico con il resto del mondo. L’evento portò a una perdita del 90% del traffico Internet verso gli Stati Uniti da parte del principale operatore Internet cinese e a una perdita compresa tra il 74 e il 100% del traffico Internet di Taiwan verso le isole vicine.

Le conseguenze furono gravi: la riparazione dei cavi danneggiati richiese ben 39 giorni e costò milioni di dollari in tempo di spedizione e riparazione, oltre a influenzare negativamente i mercati globali riducendo la quantità di transazioni finanziarie.

Una nuova prospettiva sui giganti dell’oceano

Un recente studio condotto da me e dai miei colleghi ha rivelato dettagli cruciali su una gigantesca valanga sottomarina avvenuta circa 60.000 anni fa al largo del Marocco. Questa frana ha percorso 400 chilometri attraverso il più grande canyon sottomarino del mondo e altri 1.600 chilometri attraverso i fondali dell’Atlantico, rappresentando la seconda valanga sottomarina più grande mai documentata.

L’analisi è stata effettuata utilizzando mappature topografiche dettagliate e carote di sedimenti prelevate dai depositi della valanga. Questa valanga ha contenuto abbastanza sedimenti da riempire 140.000 stadi di Wembley e ha viaggiato a una velocità di almeno 54 km/h, scavando una trincea profonda 30 metri e larga 15 chilometri lungo il suo percorso. La dimensione e l’impatto della valanga sono stati enormi, con un’estensione finale pari a quella della Germania, ricoprendo il fondo marino con circa un metro di sabbia e fango.

La crescita delle valanghe sottomarine

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa ricerca è la scoperta che la valanga sottomarina, inizialmente una frana di dimensioni modeste, è cresciuta di oltre 100 volte lungo il suo percorso. Questo fenomeno contrasta con l’opinione prevalente secondo cui le grandi valanghe sottomarine si originano da enormi crolli dei pendii. In realtà, le valanghe sottomarine possono iniziare come eventi relativamente piccoli e crescere in dimensioni e forza lungo il loro tragitto, raggiungendo dimensioni catastrofiche.

Cambiamento climatico

Le valanghe sottomarine possono essere scatenate da una varietà di fattori, tra cui terremoti, maree, tifoni, inondazioni fluviali e persino eruzioni vulcaniche. Il cambiamento climatico è destinato ad aumentare la frequenza e l’intensità di alcuni di questi fattori scatenanti, potenzialmente amplificando il rischio di eventi distruttivi.

Ad esempio, mentre un grande terremoto del 1755 colpì Lisbona senza innescare una grande valanga sottomarina, un terremoto del 1929 al largo della costa di Terranova in Canada provocò la più grande valanga sottomarina mai documentata, con conseguenze devastanti che includono la morte di 28 persone e il danneggiamento di 11 cavi del fondo marino.

Ricerca e prevenzione

La nostra comprensione delle valanghe sottomarine è ancora in fase embrionale. La ricerca continua a fornire nuove intuizioni su dove si verificano questi eventi, come funzionano e quanto possono essere potenti e distruttivi. È fondamentale continuare a monitorare e studiare questi fenomeni per migliorare le strategie di prevenzione e minimizzare il rischio per le infrastrutture vitali come i cavi sottomarini.

Le valanghe sottomarine rappresentano un’affascinante ma inquietante parte delle meraviglie nascoste nelle profondità marine. Con il miglioramento delle tecnologie di monitoraggio e analisi, potremmo riuscire a proteggere meglio le nostre reti globali e a capire più a fondo il ruolo di questi colossali eventi naturali nella nostra vita moderna.

