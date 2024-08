L’IA al servizio della diagnosi: nuova tecnica rivela tumori e virus

MeteoWeb

Un’innovativa applicazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) promette di rivoluzionare la diagnosi di tumori e virus. Ainu, un modello avanzato sviluppato da un team internazionale guidato da Davide Carnevali del Centro per la Regolazione Genomica di Barcellona, ha dimostrato di essere in grado di scoprire segni di malattie e infezioni analizzando il nucleo delle cellule. I dettagli della ricerca sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Nature Machine Intelligence.

L’IA che rileva i tumori

Ainu utilizza una tecnica simile a quella impiegata nel riconoscimento facciale e nei veicoli a guida autonoma per analizzare immagini ad alta risoluzione del nucleo cellulare. Questa analisi viene effettuata attraverso una tecnica di microscopia avanzata conosciuta come Storm, che consente di ottenere foto con dettagli di appena 20 nanometri — circa 5.000 volte più sottili di un capello umano. Tali dettagli permettono di identificare anomalie nella struttura tridimensionale del DNA, persino a poche ore dall’ingresso di un virus, cose che sarebbero invisibili all’occhio umano.

Questa nuova tecnica potrebbe accelerare notevolmente la diagnosi precoce di malattie, offrendo ai medici strumenti per monitorare le patologie, personalizzare i trattamenti e migliorare i risultati per i pazienti. Pia Cosma, co-autrice dello studio e ricercatrice presso il CRG, ha dichiarato: “Pensiamo che, un giorno, questo tipo di informazioni possa far guadagnare ai medici tempo prezioso.”

Tuttavia, ci sono delle limitazioni. Attualmente, l’uso di microscopi sofisticati come il Storm è limitato dalla loro alta disponibilità e dai costi elevati di manutenzione. Inoltre, questi strumenti possono analizzare solo poche cellule per volta, il che potrebbe limitare la loro applicazione pratica in contesti clinici a breve termine. Tuttavia, i ricercatori suggeriscono che la tecnologia potrebbe essere adottata più facilmente nei centri di ricerca che lavorano con cellule staminali, dove la capacità di riconoscere e analizzare cellule in modo rapido e preciso è già un vantaggio significativo.

La nuova tecnica rappresenta un passo avanti significativo nel campo della diagnostica medica e potrebbe, in futuro, rendere più rapida ed efficace la lotta contro alcune delle malattie più gravi e complesse.

