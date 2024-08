L’India lancia il satellite EOS-08, una nuova fase per l’Osservazione della Terra

MeteoWeb

L’Organizzazione per la Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) ha compiuto un importante passo avanti con il lancio del satellite EOS-08, grazie al razzo SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Questo lancio, avvenuto dal Centro Spaziale Satish Dhawan, rappresenta la terza missione del SSLV, che aveva debuttato nell’agosto 2022 con esito negativo.

L’EOS-08 è stato inserito con successo in un’orbita circolare a 475 km di altitudine. Il satellite, con una massa di 175,5 kg, è equipaggiato con due strumenti di rilevamento avanzati: il payload elettro-ottico a infrarossi (EOIR) e il payload GNSS-R (Global Navigation Satellite System-Reflectometry). L’EOIR fornirà dati cruciali per la sorveglianza satellitare, il monitoraggio dei disastri ambientali, la rilevazione degli incendi e l’osservazione delle attività vulcaniche. Il GNSS-R, invece, utilizzerà segnali satellitari riflessi per studiare fenomeni come le inondazioni e l’umidità del suolo.

Oltre a queste capacità, l’EOS-08 trasporta un dosimetro per misurare le radiazioni ultraviolette nello Spazio, contribuendo alla preparazione della missione Gaganyaan, il primo volo spaziale con equipaggio dell’India, previsto per il 2025.

Con una vita operativa stimata di un anno, l’EOS-08 promette di essere una pietra miliare nella futura osservazione della Terra, aprendo la strada a nuove tecnologie spaziali.

