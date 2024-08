Lollobrigida: “serve cabina di regia Ue su granchio blu e peste suina”

MeteoWeb

“Un’altra cosa che va attivata, e l’abbiamo sottolineato nella riunione dell’Agrifish, è prevedere una cabina di regia europea su questi fenomeni: dalla peste suina fino alle specie aliene presenti nei nostri mari come il granchio blu, che preveda strategie europee perché se si punta al depopolamento o alla eradicazione di una specie dannosa per l’ambiente, non si può fare sulla base dei confini geografici”. Lo ha sottolineato il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi in occasione della nomina del Commissario straordinario al granchio blu Enrico Caterino.

“In Tunisia, il 21% dell’export del pesce è legato al granchio blu – ha ricordato il Ministro – e quindi la prospettiva di commercializzazione c’è ma i sistemi di produzione e trasformazione vanno adeguati. Serve un rapporto strategico – ha aggiunto Lollobrigida – che veda da parte dell’Europa una consapevolezza nuova di alcune emergenze che vanno affrontate insieme e devono prevedere un rapporto tra istituti di ricerca e risorse”.

Granchio blu, “proveremo ad aumentare risorse fino al 100% dei ristori”

Il Commissario “implementerà la struttura sulla base della strategia che metterà in campo, compreso l’ampliamento del raggio di azione del granchio blu. Quanto agli stanziamenti: dei 2,9 milioni, una parte è già stata liquidata, un’altra parte verrà liquidata in questi giorni a completamento dei 10 milioni che sono stati i primi che avevamo inserito come ristori”, ha detto ancora Lollobrigida.

“Ad aggiungersi a questi ne abbiamo inseriti altri 15 che andranno sulla stessa graduatoria in maniera rapida e quindi, con i criteri già stabiliti, andranno a compensare parte delle 37 milioni di richieste totali. Poi proveremo a implementare le risorse - ma io preferisco dire le cose dopo che sono avvenute piuttosto che prevedere – per arrivare al 100% di copertura delle richieste già presentate. E poi ci sono oltre 500mila euro di ristori al Ministero del Lavoro e che sono serviti a compensare i contributi INPS e a ciò che viene previsto con la modifica della 102 del 2004“, ha ricordato Lollobrigida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.