L’OMS convoca una riunione di emergenza sull’Epidemia di Mpox: cosa c’è da sapere

MeteoWeb

In risposta alla crescente preoccupazione per la diffusione del virus Mpox, conosciuto anche come vaiolo delle scimmie, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato la convocazione di una riunione di emergenza prevista per mercoledì 14 agosto. L’incontro sarà cruciale per determinare se il virus debba essere dichiarato “un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” (PHEIC), una decisione che comporterebbe l’implementazione di misure straordinarie a livello globale per contenere l’epidemia.

Il ruolo della PHEIC

Il termine “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” rappresenta il livello massimo di allerta dell’OMS. Tale dichiarazione consente all’agenzia delle Nazioni Unite di attivare risposte d’emergenza secondo le regolazioni sanitarie internazionali. Da quando è stato introdotto nel 2005, solo sette volte l’OMS ha emesso questa dichiarazione, inclusi i casi di COVID-19 nel 2020, l’epidemia di virus Zika nel 2015, e precedenti focolai di Mpox nel 2022 e 2023.

La situazione attuale di Mpox

Mpox è causato da un virus zoonotico che si trasmette dagli animali agli esseri umani, ma può anche essere diffuso tra le persone tramite contatti fisici ravvicinati. I sintomi principali includono lesioni cutanee simili a vesciche, febbre, e dolori muscolari. Il virus Mpox ha due ceppi principali: il Clade I e il Clade II. Il Clade I, attualmente in circolazione in diverse nazioni africane, sembra essere più virulento rispetto al Clade II, responsabile dell’epidemia globale del 2022.

Recentemente, i casi di Mpox sono aumentati significativamente in circa dieci paesi africani. La Repubblica Centrafricana e il Kenya sono stati tra i primi a dichiarare nuovi focolai. In particolare, il 5 agosto, la Repubblica Centrafricana ha confermato un’esplosione dei casi nella capitale Bangui, mentre il 7 agosto, il Kenya ha segnalato un caso importato da un viaggiatore proveniente dall’Uganda.

L’impatto e le reazioni globali

Il Congo è attualmente l’area più colpita, con oltre 12.000 casi e almeno 470 decessi registrati quest’anno. Le autorità sanitarie della Repubblica Centrafricana hanno fatto appello al sostegno pubblico per sostenere gli sforzi governativi nel rallentare la diffusione della malattia, particolarmente nelle zone remote.

Le preoccupazioni sono amplificate dalla segnalazione di un ceppo più grave del virus in Repubblica Democratica del Congo, che si sta estendendo ai paesi confinanti. Secondo le ultime aggiornamenti dell’Africa CDC, Mpox è stato identificato in dieci paesi africani nel 2024. In risposta a questa situazione, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha emesso un avviso per i medici, sollecitando una vigilanza accresciuta per i casi di Mpox, specialmente in pazienti con recenti viaggi in Africa Centrale o Orientale.

La riunione dell’OMS di mercoledì sarà determinante per stabilire le prossime fasi della risposta globale all’epidemia di Mpox. Se il virus sarà dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, saranno introdotte raccomandazioni temporanee per migliorare la prevenzione, ridurre la diffusione e gestire la risposta sanitaria globale. Gli sviluppi di questa riunione potrebbero influenzare significativamente le politiche sanitarie internazionali e le strategie di contenimento del virus, a livello globale e locale.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata attentamente, e le autorità sanitarie internazionali continueranno a coordinarsi per affrontare questa emergenza. Il pubblico è invitato a rimanere informato e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali e internazionali per contribuire alla lotta contro la diffusione di Mpox.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.