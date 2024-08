Maltempo Alto Adige: colata di fango e detriti a Longiarù

MeteoWeb

A causa di forti rovesci di pioggia e grandine, a Longiarù, frazione del Comune di San Martino in Badia (Bolzano), si è verificata una colata di circa 5000-6000 metri cubi di fango, acqua e detriti provenienti dal rio di Bronsara. “I detriti si sono riversati in alcune zone disabitate della frazione”, spiega il tecnico Thomas Gamper dell’Ufficio Sistemazione bacini montani est dell’Agenzia per la Protezione Civile. La colata è avvenuta nella serata di ieri, domenica 25 agosto, costringendo all’intervento i Vigili del Fuoco volontari di Longiarù. Nel pomeriggio di oggi, sono proseguiti i lavori di pulizia e stabilizzazione dell’intera zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

