Nel pomeriggio di oggi, un rapido sviluppo di nubi temporalesche ha coperto il cielo di Medina, in particolare nelle sue parti orientali, in Arabia Saudita. I temporali hanno provocato pioggia molto forte, fulmini e forti venti. I risultati di questo forte maltempo sono stati inondazioni e danni da vento. In particolare, parte della facciata di un negozio è caduta su un’auto a causa delle forti raffiche di vento. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

