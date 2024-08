Maltempo Arabia Saudita, forti piogge alla Mecca: allagamenti e danni | VIDEO

MeteoWeb

Era attesa l’intensificazione delle piogge stagionali in ampie parti della regione della Mecca oggi e le piogge si sono rivelate intense. La forte pioggia caduta sulla Mecca in queste ore ha coperto molte strade della città e nella Grande Moschea. La visibilità si è ridotta in molti punti della città, e alcuni sui social media hanno descritta la pioggia come se avesse raggiunto l’intensità di pioggia torrenziale. Si registrano allagamenti e anche danni nelle strade, con auto inghiottite dalle voragini, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il Centro Nazionale di Meteorologia dell’Arabia Saudita ha emesso un’allerta rossa per forti piogge in alcune parti della Mecca, inclusa “la Capitale Sacra, Taif, Al-Ardiyat, Adham, Bani Yazid, Maysan e Yallam”. La Protezione Civile saudita ha avvertito i residenti di prestare attenzione e di attenersi alle sue istruzioni. L’allerta comprende la città santa della Mecca, dove la pioggia è accompagnata da forti venti, mancanza di visibilità orizzontale, grandine e fulmini.

Le forti piogge di oggi alla Mecca

Le immagini della pioggia intensa alla Mecca

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.