Maltempo estremo alle Baleari: venti fino a 100 km/h a Formentera | VIDEO

MeteoWeb

Una potente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sta attraversando le Isole Baleari, causando condizioni meteo estreme e significativi disagi. La tempesta ha fatto registrare raffiche di vento molto forti, toccando 89 km/h presso l’Aeroporto di Ibiza alle 10:20 di stamattina. Ancora più intense le raffiche registrate a Formentera, dove il porto di La Savina è stato chiuso a causa di venti superiori ai 100 km/h.

Nonostante la furia del maltempo, l’Aeroporto di Ibiza non ha subito particolari disagi operativi, come confermato dall’ente di gestione aeroportuale Aena. Tuttavia, l’isola ha assistito a intense precipitazioni, con 12,4 litri per metro quadrato registrati a Sant Antoni de Portmany e quasi 10 litri per metro quadrato nella zona dell’aeroporto.

Il mare agitato ha messo in pericolo diverse imbarcazioni, con una nave che è stata spinta verso le rocce a Formentera. Alcuni velieri sono stati sbattuti contro la costa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.