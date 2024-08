Maltempo, barca affondata nel Palermitano: superstiti sotto shock, aperta indagine

MeteoWeb

Proseguono le ricerche dei 6 dispersi dopo il naufragio della barca a vela “Bayesian”, battente bandiera britannica, affondata all’alba a largo di Porticello, nel Palermitano, dopo essere stata sorpresa da una burrasca. Secondo le prime informazioni, a bordo c’erano 22 persone: 10 membri di equipaggio e 12 passeggeri, di nazionalità britannica, americana e canadese. L’imbarcazione risulta affondata su un fondale di circa 50 metri. Nelle operazioni, coordinate dalla Guardia costiera di Palermo, sono impegnati 4 mezzi navali della Guardia costiera, un elicottero Nemo della Guardia costiera partito da Catania, una squadra sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo Subacquei della Guardia costiera di Messina.

In 15 sono stati soccorsi da un’imbarcazione presente nelle immediate vicinanze. Sono stati poi portati a terra da 4 mezzi navali della Guardia costiera, intervenuti sul luogo del naufragio da Porticello, Termini Imerese e Palermo. Tra le persone tratte in salvo 8 sono state poi trasportate in ospedali, nessuno di loro è in gravi condizioni, ma tutti sono visibilmente provati.

La Procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine per accertare l’esatta dinamica del naufragio della barca a vela.

