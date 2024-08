Maltempo Basilicata, tornado semina il panico a Marina di Nova Siri | VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi forti temporali hanno colpito Puglia e Basilicata, con nubifragi e forti raffiche di vento. L’evento più rilevante, però, è il tornado che si è verificato tra Policoro e Marina di Nova Siri, in provincia di Matera. Il vortice ha avuto origine come tromba marina sulle acque del Mar Ionio ma è riuscito a raggiungere la terraferma, motivo per cui si può parlare tecnicamente di tornado. Il vortice ha toccato terra sulla spiaggia della Marina di Nova Siri, vicino al confine con la Calabria, scatenando il panico tra i bagnanti. Il forte vento scatenato dal tornado ha fatto volare in aria sedie e ombrelloni.

Dopo aver percorso alcuni metri in spiaggia, il tornado si è dissolto. Non risultano persone ferite, ma tanta paura tra quanti erano presenti in spiaggia.

Sul fronte piogge, le aree più colpita della Puglia oggi sono state il Brindisino e il Leccese. Spiccano gli 82mm caduti a Cisternino, 56mm a Taurisano, 54mm a Otranto, Minervino di Lecce, 53mm a Martina Franca, 48mm a Fasano, 46mm a Giurdignano, 40mm a Noci. Si registrano allagamenti nelle strade a Putignano (Bari), dove sono caduti 24mm.





