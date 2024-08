Maltempo, continuano i temporali in Calabria: nubifragio e tuoni fortissimi a Cinquefrondi | FOTO

MeteoWeb

Continuano in serata i temporali che oggi hanno colpito parte della Calabria. Intorno alle 18:30 circa, un temporale è sceso dalle montagne per colpire la Piana di Gioia Tauro. I fenomeni sono stati intensi, con tanta pioggia, tuoni fortissimi e fulmini in diverse località. Particolarmente colpita la località di Cinquefrondi (Reggio Calabria), come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il temporale si sta ora dirigendo verso la costa, colpendo località come Rosarno.

La zona più colpita dai temporali in Calabria oggi è stata quella di Catanzaro, dove i nubifragi hanno provocato allagamenti nelle strade.

