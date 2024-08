Maltempo, forti temporali sull’Alto Adriatico: nubifragi in atto sulla riviera romagnola | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione nordatlantica sta dominando lo scenario meteo in Italia, mettendo fine alla lunga ondata di caldo. Il transito è responsabile di una fase di tempo instabile. Si attendono ancora temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e possibili criticità. Questa mattina rovesci e temporali a tratti intensi, particolarmente insistenti, si registrano sull’Alto Adriatico, spintisi dal mare verso la riviera romagnola e verso l’interno. Al momento gli accumuli più rilevanti sono i 21 mm di Gambettola (FC) e 19 mm a Gatteo (FC), intense precipitazioni registrate in circa un’ora con calo termico di circa 3°C.

