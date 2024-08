Maltempo, forti temporali pomeridiani da Nord a Sud: nubifragi in Emilia, Abruzzo, Lazio e Sicilia

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani in corso sull’Italia, da Nord a Sud, come possiamo osservare dalle immagini satellitari in tempo reale. Sono in corso veri e propri nubifragi nelle zone interne, dall’Appennino tosco/emiliano alla Sicilia. Da segnalare i 72mm di pioggia a Frassinoro (Modena), mentre al Centro Italia abbiamo 25mm di pioggia sia ad Avezzano che a Ferentino.

Ma la Regione più colpita è anche oggi la Sicilia, per l’estensione dei fenomeni nelle zone interne dell’isola che sta vivendo il suo quarto giorno di pioggia consecutivo. Al momento sono caduti 37mm a Mastrostefano, 33mm alla diga di Gammauta, 31mm a Turolifi, 30mm a Monterosso Almo, 28mm al lago Fanaco.

Spettacolari le immagini satellitari che illustrano l’esplosione di questi forti temporali pomeridiani. Vediamo i primi, nella prima fase del pomeriggio:

E poi successivamente, nel cuore del pomeriggio, i fenomeni più estesi e violenti che – dall’Emilia alla Sicilia – sono ancora in corso:

